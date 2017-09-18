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Сирийская армия выбила боевиков ИГ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата

Армия и ОПК
18 сентября, 14:15 дата обновления: 18 сентября, 14:25 UTC+3

Сирийские штурмовые отряды развивают наступление в восточном направлении, отметили в Минобороны РФ

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия выбила боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в рамках операции по захвату участка на восточном берегу реки "отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями 4-й танковой дивизии, при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе".
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