Сирийская армия выбила боевиков ИГ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия выбила боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм", - говорится в сообщении.