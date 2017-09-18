Минобороны РФ: на учениях "Запад-2017" налажено эффективное взаимодействие штабов

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные в ходе учений "Запад-2017" демонстрируют эффективное взаимодействие в вопросах ведения оборонительных действий и перехода в контрнаступление. Об этом заявил в понедельник на полигоне Борисовский заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Максимально сближенные действия штабов и подразделений обеспечивают тот самый успех, который мы сегодня наблюдали", - отметил Горбатенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

На полигоне Борисовский отрабатывается отражение наступления противника. Действия общевойсковых подразделений поддерживаются огнем артиллерии и ударами авиации. Для ведения разведки, обеспечения управления и наведения авиации были задействованы самолеты Су-24MP. Одновременно подразделения ПВО обеспечили противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений.