Минобороны РФ: на учениях "Запад-2017" налажено эффективное взаимодействие штабов

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные в ходе учений "Запад-2017" демонстрируют эффективное взаимодействие в вопросах ведения оборонительных действий и перехода в контрнаступление. Об этом заявил в понедельник на полигоне Борисовский заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
"Максимально сближенные действия штабов и подразделений обеспечивают тот самый успех, который мы сегодня наблюдали", - отметил Горбатенко, слова которого приводит государственное агентство БелТА.
На полигоне Борисовский отрабатывается отражение наступления противника. Действия общевойсковых подразделений поддерживаются огнем артиллерии и ударами авиации. Для ведения разведки, обеспечения управления и наведения авиации были задействованы самолеты Су-24MP. Одновременно подразделения ПВО обеспечили противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений.