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Морпехи Северного флота на учениях отразили высадку десанта на Кольский полуостров

Армия и ОПК
18 сентября, 16:04 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, сентября. /ТАСС

В учениях приняли участие свыше 600 человек

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© Виталий Невар/ТАСС

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Учения разнородных сил Северного флота по отражению морского десанта условного противника прошли в понедельник на полигоне Пуманки (полуостров Средний, Мурманская область). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Подразделения морской пехоты Северного флота отработали задачи обороны морского побережья и отражения высадки морского десанта условного противника в ходе проведения активной фазы учений разнородных сил флота", - сказали на флоте.

По замыслу учений условный противник планировал высадить морской десант для захвата плацдарма на побережье. Узнав об этом, усиленный отдельный десантно-штурмовой батальон скрытно совершил 100-километровый марш в указанный район побережья, занял оборону и огнем из бронетранспортеров и стрелкового оружия отразил высадку передового отряда морского десанта условного противника.

На втором этапе учений североморцы вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который продвигался вглубь побережья. Массированным огнем рассредоточенных подразделений морские пехотинцы остановили наступление условного противника. Огневую поддержку противодесантной обороны на полигоне Пуманки осуществляли самолеты Су-24 и вертолеты Ми-8 армии ВВС и ПВО Северного флота.

В учениях были задействованы более 600 военных, бронетранспортеры БТР-82А, в ходе боевой стрельбы применялись 122-мм самоходные гаубицы "Гвоздика", 82-мм минометы, переносные зенитные ракетные комплексы.

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