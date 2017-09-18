Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. На учениях "Запад-2017" проведен успешный запуск ракеты модернизированного ракетного комплекса "Искандер-М" на максимальную дальность.

Ракета поразила цель на полигоне в Казахстане, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Сегодня на полигоне Минобороны России Капустин Яр Астраханской области в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017" проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" на максимальную дальность", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.