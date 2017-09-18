Путин рассмотрит на заседании ВПК развитие систем вооружения армии и флота

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит во вторник, 19 сентября АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

На его площадке глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором "будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.