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Путин и Шойгу высоко оценили итоги этапа учения "Запад-2017"

Армия и ОПК
18 сентября, 17:47 UTC+3 область) 18, сентября. / ТАСС

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов сказал, что подразделения, участвующие в учении, имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют задачи

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ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа учения "Запад-2017", прошедшего в понедельник на Лужском полигоне.

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Об этом сообщил журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая", - сказал Картаполов.

"Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах", - отметил командующий.

По его словам, подразделения, участвующие в учении, имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия. "Очень уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138-мотострелковой бригады, в 240 км от нас севернее, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники", - сказал Картаполов.

Командующий также отметил работу "разведовательно-ударных контуров, которые позволили вот в таких тяжелых условиях очень точно применять авиацию".

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