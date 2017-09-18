Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Претензии Литвы по поводу якобы намеренного нарушения воздушных границ страны российскими Ил-76 в рамках учений "Запад-2017" политизированы - летчики отклонились от маршрута с разрешения диспетчера в Вильнюсе, чтобы облететь грозовой фронт.

Об этом заявили в понедельник в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел 16 сентября. Литовские власти утверждают, что два российских Ил-76 поздно вечером оказались в воздушном пространстве Литвы, где пробыли около двух минут. В связи с этим российскому послу в Вильнюсе была вручена "соответствующая нота об инциденте".

Как пояснили в российском военном ведомстве, Ил-76 выполняли плановый перелет из Таганрога Ростовской области в Черняховск под Калининградом. Их полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря, в ходе него был выявлен грозовой фронт шириной около 20 км и протяженностью порядка 60 км, "прямо угрожавший безопасности самолетов и их экипажей", рассказали в Минобороны.

"Во избежание опасности, в строгом соответствии с нормами международного воздушного права, ведущим экипажем российского самолета был сделан речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта", - сказали в Минобороны. "После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут", - сообщили в ведомстве.

"Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было. Хотели бы особенно подчеркнуть, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны России по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало. Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности", - добавили в российском военном ведомстве.

В Белоруссии и России с 14 по 20 сентября проходят стратегические учения "Запад-2017". В них принимают участие около 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.