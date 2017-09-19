Путин проведет заседание ВПК, посвященное развитию системы вооружения армии и флота

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции проведет День оружейника на одном из предприятий оборонного комплекса России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во вторник глава государства посетит концерн ВКО "Алмаз-Антей".

На его площадке президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором "будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

День оружейника был учрежден 3 декабря 2011 года. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился благодаря Михаилу Калашникову, создателю легендарного автомата АК-47. Знаменитый конструктор во время посещения Путиным Ижевска в 2010 году попросил его учредить такой праздник.

Военно-промышленная комиссия РФ - это постоянно действующий орган, образованный в целях организации госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Комиссия была образована в 1999 году, в 2014 году переподчинена президенту. В 2007 году комиссия получила право формировать госзаказ в сфере обороны.