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Главы тактических групп РФ и КНР получили боевые распоряжения на "Морское взаимодействие"

Армия и ОПК
19 сентября, 8:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, сентября. /ТАСС

Морская фаза учения пройдёт с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Командиры тактических групп России и Китая получили боевые распоряжения на проведение учений "Морское взаимодействие - 2017", штаб руководства и командование групп приступили к розыгрышу эпизодов учений на картах, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

ТАСС/Минобороны России

"Сегодня в Доме офицеров Тихоокеанского флота руководители учения "Морское взаимодействие - 2017" заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон утвердили боевые распоряжения на проведение учения. Начальником объединённого штаба руководства данные распоряжения были доведены до командиров тактических групп кораблей. После вручения распоряжений штаб руководства и командование тактических групп незамедлительно приступили к отработке (розыгрышу) эпизодов учения на картах для последующей реализации российскими и китайскими кораблями плана учения "Морское взаимодействие - 2017" на практике в море", - сообщил Матвеев.

Морская фаза учения пройдёт с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противолодочных самолета и 4 корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

Первый этап "Морского взаимодействия - 2017" прошел в июле в Балтийском море. Такие учения проводятся уже в шестой раз.

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