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Путин: развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства

Армия и ОПК
19 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Глава государства поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия, - подчеркнул Путин. - В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников".

Глава государства отметил, что "в наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства". "Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для повышения качества подготовки специалистов", - подчеркнул он.

Путин уверен, что работники ОПК "и впредь будут трудиться "на совесть", ответственно решать поставленные задачи, содействовать укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны". Он пожелал им "успехов и всего наилучшего".

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