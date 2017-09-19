Белорусские десантники на учениях "Запад-2017" разыскивают диверсантов с помощью БПЛА

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Белорусские десантники во вторник в рамках учений "Запад-2017" приступили к поиску диверсионно-разведывательных групп, используя беспилотники (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"Разведывательное подразделение 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады, используя беспилотный авиационный комплекс "Москит" и станции радиоэлектронной разведки, с заданной точностью будут определять места нахождения и маршруты передвижения условного противника", - отметили в оборонном ведомстве.
После разведки десантно-штурмовая рота проведет операцию по уничтожению условных диверсантов. Также на полигоне Лосвидо в Витебской области десантники уничтожат условного врага при попытке проникновения на участок газопровода.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.