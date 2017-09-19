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Северный флот провел в Арктике ракетные стрельбы

Армия и ОПК
19 сентября, 11:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, сентября. /ТАСС

Расчеты ракетного комплекса "Рубеж" выполнили стрельбу по морской мишени в Море Лаптевых

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МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Силы Северного флота (СФ), находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, во вторник провели учения по защите арктической островной зоны и морского побережья с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В учениях участвовали боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный", - сказали на флоте.

По легенде учений подразделения тактической группы во взаимодействии с корабельной группировкой поражали морские цели и отражали атаки условного противника с морских и воздушных направлений. Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям также выполнил экипаж большого противолодочного корабля "Североморск", использовав при этом зенитный ракетный комплекс "Кинжал", а также артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630.

Одновременно расчеты берегового ракетного комплекса "Рубеж", развернутые на позициях на острове Котельный, выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Термит" по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 км и установленной в ледовом районе. Кроме того, боевыми расчетами самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", расположившимися на этом же острове, были проведены стрельбы по воздушным имитированным целям.

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