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В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
19 сентября, 12:51 дата обновления: 19 сентября, 13:06 UTC+3

Пресс-служба ЗВО отметила, что на выложенном в соцстетях видео зафиксирован другой случай

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сообщения о якобы "залпе по толпе журналистов" в ходе учений "Запад-2017" являются глупостью и провокацией. Об этом заявили во вторник в Западном военном округе (ЗВО).

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Ранее в СМИ появилась информация, что во время маневров вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном Лужский под Санкт-Петербургом.

"18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было. За проведением учений наблюдали сотни представителей российских и зарубежных СМИ, а также военные атташе из более 50 стран. Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - сказали в пресс-службе округа.

В ЗВО также отметили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - сказали в округе.

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Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
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