Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роумингЭкономика и бизнес 19 сентября, 15:25
Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boyСпорт 19 сентября, 15:23
"Почта России" начала тестировать транзитный маршрут из Китая в Европу по желдорогеТранспорт 19 сентября, 15:13
"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагоновТранспорт 19 сентября, 14:54
Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДАСпорт 19 сентября, 14:51
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующихАрмия и ОПК 19 сентября, 14:46
Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18Спорт 19 сентября, 14:46
Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня ИгрСпорт 19 сентября, 14:42
Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортамКультура 19 сентября, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.
"В последние годы создан и принят на вооружение армии и флота целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях. Это самолеты Су-34, Су-35С и МиГ-29К, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиль Тигр-М, бронетранспортер БТР-82А", - говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении отмечается, что России за последние 10 лет удалось существенно нарастить объем экспортных поставок продукции предприятий ОПК. "За последние 10 лет общий объем экспорта продукции военного назначения по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вырос более чем в два раза", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.
По его словам, получателями отечественной военной техники на сегодняшний день являются более 100 государств. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - сказал Мантуров.
Ранее сообщалось, что в частях ВКС РФ проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 Су-35С. В Минобороны уточнили тогда, что испытания включают мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.