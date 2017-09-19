Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии

Армия и ОПК
19 сентября, 14:10 дата обновления: 19 сентября, 14:25 UTC+3

В Минпромторге отметили, что в последние годы был создан и принят на вооружение армии и флота "целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребители Су-35С

Истребители Су-35С

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

Смотрите также
СУ-35

Сирийская премьера: на что способен новейший Су-35С

"В последние годы создан и принят на вооружение армии и флота целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях. Это самолеты Су-34, Су-35С и МиГ-29К, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиль Тигр-М, бронетранспортер БТР-82А", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что России за последние 10 лет удалось существенно нарастить объем экспортных поставок продукции предприятий ОПК. "За последние 10 лет общий объем экспорта продукции военного назначения по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вырос более чем в два раза", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.

Смотрите также
Су-35 на аэродроме авиабазы Хмеймим

Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35

По его словам, получателями отечественной военной техники на сегодняшний день являются более 100 государств. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что в частях ВКС РФ проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 Су-35С. В Минобороны уточнили тогда, что испытания включают мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
3
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
4
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
5
Центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"
6
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
7
Следствие изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве спортсмена-ходока в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама