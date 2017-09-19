Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих.

Об этом глава государства заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка перспективных образцов вооружений и военной техники, которые определят боевую мощь российской армии. Важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих", - сказал Путин.

Президент напомнил, что план по импортозамещению зарубежных узлов и компонентов военного назначения реализуется в течение трех лет. Он обратился к участникам заседания с просьбой доложить, как выполняется этот план.

Глава государства также отметил необходимость создания единой информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации на продукцию военного назначения. По его словам, в настоящий момент эти данные не систематизированы и находятся как у госзаказчика, так и у головного исполнителя.

"Между тем формирование такой базы, безусловно, повысит эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданский сектор производства", - сказал Путин, добавив, что также будут созданы условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.

Президент также отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения должна вырасти с 16 до 30% к 2025 году. Путин отдельно остановился на вопросе модернизации предприятий ОПК. Он напомнил, что в ходе традиционной серии совещаний с военачальниками и представителями оборонной промышленности в Сочи был поднят вопрос о проведении анализа эффективности использования капитальных вложений и оценки их влияния на снижение себестоимости продукции и сокращение длительности технологического цикла производства.

"Судя по отчету о реализации государственной политики в области развития ОПК, который ежегодно представляет правительство, техническое перевооружение позитивно влияет на экономические показатели организаций ОПК, повышает их возможность по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружений и техники, - отметил российский лидер. - В оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики".

Рост производительности труда в ОПК

Глава государства подчеркнул, что рост производительности труда в ОПК составил 8,8%. "Что особенно радует, это то, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%, при этом уровень заработной платы растет темпами не выше роста производительности труда. Это хороший показатель, - сказал президент. - Однако по уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам".

Президент привел статистику, согласно которой объем продукции, произведенной ОПК в 2016 году, вырос на 10,7%, рост объемов производства по сравнению с 2015 годом отмечен во всех отраслях. Глава государства особенно выделил радиоэлектронную промышленность (плюс 18,5%), промышленность боеприпасов и спецхимии (плюс 14,5%), промышленность обычных вооружений (плюс более 10%), авиапромышленность (плюс 9%), судостроение (плюс 4%).

Чтобы повысить уровень производительности труда, Путин призвал и дальше снижать себестоимость продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, оптимизации мощности и закупочной деятельности.

Инновационный технополис как модель для исследований

Современный инновационный технополис может стать основой эффективной модели организации фундаментальных и прикладных исследований в интересах ОПК, считает Путин.

"Мы уже не раз говорили, что нам нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы эффективно внедрять прорывные технологии, тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и обеспечения экономического роста, - сказал Путин. - Такой структурой может стать новый, современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей".

Президент добавил, что в качестве базы можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя научные роты, НИИ, КБ, госкорпорации и другие профильные организации. Глава государства добавил, что министр обороны Сергей Шойгу уже докладывал об этой идее. "Я думаю, что это интересно, перспективно, нужно подумать, как это реализовать", - заключил российский лидер.