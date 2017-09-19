МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" с Днем оружейника.

"Хочу поздравить коллектив концерна, всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе, с Днем оружейника", - сказал он, напомнив, что во вторник в Москве был открыт памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову.

Президент поблагодарил ученых, конструкторов, инженеров, создающих качественные и надежные вооружения и технику. "Хочу поблагодарить их за ответственное, добросовестное отношение к делу и желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия", - заключил он.