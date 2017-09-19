Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в ноябре представят Путину

Армия и ОПК
19 сентября, 15:54 дата обновления: 19 сентября, 16:18 UTC+3

Вице-премьер Дмитрий Рогозин указал, что до конца года программа должна быть рассмотрена и принята

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений (ГПВ) 2018-2025 в ноябре представят президенту России. Об том во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Проект новой ГПВ в течение месяца будет внесен в коллегию ВПК, основные технические параметры будут представлены президенту в ноябре", - сказал он.

В госпрограмме будут заложены технические заделы для вооружений, которые будут созданы после 2027 года.

"Акценты, которые будут там [в проекте ГПВ] расставлены, с точки зрения оснащения видов и родов Вооруженных сил, интересные "задельные" работы по созданию перспективных вооружений, которые могут быть даже созданы за пределами нынешней ГПВ, то есть за 27 годом" - сказал вице-премьер.

Рогозин указал, что "до конца года, возможно, под самый новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама