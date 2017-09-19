Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в ноябре представят Путину

Из-за повышения акцизов на топливо бензин может подорожать более чем на 1 руб. в 2018 годуЭкономика и бизнес 19 сентября, 16:57
СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистамСпорт 19 сентября, 16:50
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутниковКосмос 19 сентября, 16:45
Грузооборот транспорта в России за 8 месяцев вырос на 7,3%Транспорт 19 сентября, 16:42
Численность моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловойНаука 19 сентября, 16:26
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из ГрецииНовости Урала 19 сентября, 16:17
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 19 сентября, 16:05
Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основеСпорт 19 сентября, 16:02
СБР устроит на Играх-2018 результат не хуже того, что был показан в СочиСпорт 19 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений (ГПВ) 2018-2025 в ноябре представят президенту России. Об том во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Проект новой ГПВ в течение месяца будет внесен в коллегию ВПК, основные технические параметры будут представлены президенту в ноябре", - сказал он.
В госпрограмме будут заложены технические заделы для вооружений, которые будут созданы после 2027 года.
"Акценты, которые будут там [в проекте ГПВ] расставлены, с точки зрения оснащения видов и родов Вооруженных сил, интересные "задельные" работы по созданию перспективных вооружений, которые могут быть даже созданы за пределами нынешней ГПВ, то есть за 27 годом" - сказал вице-премьер.
Рогозин указал, что "до конца года, возможно, под самый новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята".