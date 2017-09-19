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Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами

Армия и ОПК
19 сентября, 17:13 дата обновления: 19 сентября, 17:41 UTC+3

Самые серьезные контратаки против сирийских войск фиксируются из района, где находятся формирования оппозиции и подразделения спецназа США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков

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Солдаты "Сирийских демократических сил" в Ракке

Солдаты "Сирийских демократических сил" в Ракке

© REUTERS/ Rodi Said

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков призвал международную коалицию во главе с США и поддерживаемую ей оппозицию не препятствовать действиям правительственных войск Сирии по борьбе с террористами.

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"Чем ближе конец ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует. Поэтому, если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", - сказал он.

Конашенков отметил, что за сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр-эз-Зора. Войскам, вопреки упорному сопротивлению боевиков "Исламского государства", удалось освободить от террористов более 60 квадратных километров территории на левом берегу реки.

В то же время он отметил, что против сирийских войск фиксируются контратаки из района, где находятся формирования оппозиции и подразделения спецназа США. "По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования "Сирийских демократических сил", а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN)", - сказал Конашенков, добавив, что "не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть закономерность во всех этих "совпадениях".

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По его словам, рукотворный сброс воды на плотинах Евфрата, удерживаемых силами оппозиции, создает препятствие продвижению сирийских правительственных войск в районе Дейр- эз-Зора. "Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза - до 2 м/с", - отметил он.

Конашенков указал, что при отсутствии осадков единственным источником изменений уровня воды является рукотворный сброс на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", подчеркнул генерал.

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