Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков призвал международную коалицию во главе с США и поддерживаемую ей оппозицию не препятствовать действиям правительственных войск Сирии по борьбе с террористами.
"Чем ближе конец ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует. Поэтому, если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", - сказал он.
В то же время он отметил, что против сирийских войск фиксируются контратаки из района, где находятся формирования оппозиции и подразделения спецназа США. "По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования "Сирийских демократических сил", а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN)", - сказал Конашенков, добавив, что "не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть закономерность во всех этих "совпадениях".
По его словам, рукотворный сброс воды на плотинах Евфрата, удерживаемых силами оппозиции, создает препятствие продвижению сирийских правительственных войск в районе Дейр- эз-Зора. "Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза - до 2 м/с", - отметил он.
Конашенков указал, что при отсутствии осадков единственным источником изменений уровня воды является рукотворный сброс на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", подчеркнул генерал.