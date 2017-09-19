Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков призвал международную коалицию во главе с США и поддерживаемую ей оппозицию не препятствовать действиям правительственных войск Сирии по борьбе с террористами.

"Чем ближе конец ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует. Поэтому, если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", - сказал он.

Конашенков отметил, что за сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр-эз-Зора. Войскам, вопреки упорному сопротивлению боевиков "Исламского государства", удалось освободить от террористов более 60 квадратных километров территории на левом берегу реки.

В то же время он отметил, что против сирийских войск фиксируются контратаки из района, где находятся формирования оппозиции и подразделения спецназа США. "По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования "Сирийских демократических сил", а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN)", - сказал Конашенков, добавив, что "не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть закономерность во всех этих "совпадениях".

По его словам, рукотворный сброс воды на плотинах Евфрата, удерживаемых силами оппозиции, создает препятствие продвижению сирийских правительственных войск в районе Дейр- эз-Зора. "Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза - до 2 м/с", - отметил он.

Конашенков указал, что при отсутствии осадков единственным источником изменений уровня воды является рукотворный сброс на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", подчеркнул генерал.