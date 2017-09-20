На учениях "Запад-2017" на полигоне в Ленобласти было установлено более 2 тыс. мишеней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Сложная мишенная обстановка была создана для участников учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащими подразделений обеспечения Западного военного округа на полигоне Лужский в Ленинградской области была создана сложная мишенная обстановка для участников совместного стратегического учения "Запад-2017", - сказал он. - Всего было установлено более 2 тыс. различных мишеней, имитирующих положение сил и средств условного противника: его личный состав, огневые точки, различные образцы вооружения и военной техники, в том числе низколетящие воздушные цели".

"На этапе боевой стрельбы участникам учения предстояло осуществить разведку целей, их распознавание и последующее уничтожение в различных условиях тактической обстановки", - уточнил Мугинов.

В качестве мишеней на учениях использовались наземные макеты вертолетов, осветительные мины, а также модернизированная противотанковая управляемая ракета "Фаланга-М", предназначенная для имитации маневрирующей воздушной цели. Для обозначения средств воздушного нападения условного противника применялись малоразмерные высотные и низколетящие мишени, имитирующие самолеты тактической авиации и крылатые ракеты.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдают представители 7 государств, в том числе входящих в состав НАТО.