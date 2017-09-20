Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство российских вертолетоносцев начнут после утверждения госпрограммы вооружений

Армия и ОПК
20 сентября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Проект, по которому будет строиться головной десантный корабль, пока не определен

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проектирование и строительство отечественных универсальных десантных кораблей начнется после утверждения новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Как только будет ГПВ утверждена, тут же начнем работать. Я думаю, что мы должны о чем-то договориться принципиально до конца этого года, но все будет зависеть от того, когда и в каком формате будет следующая программа вооружений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рахманов уточнил, что пока не выбран проект, по которому будет строиться головной корабль. Говоря о предприятиях, где можно строить универсальные десантные корабли, президент ОСК сказал, что это могут быть ПСЗ "Янтарь" или "Северная верфь". "Есть еще несколько других верфей, которые могут быть использованы для этих целей", - добавил он.

Как рассказал ранее журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов, первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. При этом он не уточнил тип корабля.

Как сообщал ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, проектанты создали для ВМФ России несколько вариантов таких кораблей. Пока перспективный десантник находится на стадии предпроектной проработки. Его внешний вид будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.

Помимо проекта Невского ПКБ часто упоминается проект универсального десантного корабля "Прибой", который предлагает Крыловский научный центр. Модель "Прибоя" водоизмещением 14 тыс. тонн была впервые продемонстрирована на стенде ВМФ на форуме "Армия-2015".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Движение на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
5
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
6
Лавров подтвердил приглашение главе МИД Великобритании посетить Россию
7
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама