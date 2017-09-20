Строительство российских вертолетоносцев начнут после утверждения госпрограммы вооружений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проектирование и строительство отечественных универсальных десантных кораблей начнется после утверждения новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Как только будет ГПВ утверждена, тут же начнем работать. Я думаю, что мы должны о чем-то договориться принципиально до конца этого года, но все будет зависеть от того, когда и в каком формате будет следующая программа вооружений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рахманов уточнил, что пока не выбран проект, по которому будет строиться головной корабль. Говоря о предприятиях, где можно строить универсальные десантные корабли, президент ОСК сказал, что это могут быть ПСЗ "Янтарь" или "Северная верфь". "Есть еще несколько других верфей, которые могут быть использованы для этих целей", - добавил он.

Как рассказал ранее журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов, первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. При этом он не уточнил тип корабля.

Как сообщал ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, проектанты создали для ВМФ России несколько вариантов таких кораблей. Пока перспективный десантник находится на стадии предпроектной проработки. Его внешний вид будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.

Помимо проекта Невского ПКБ часто упоминается проект универсального десантного корабля "Прибой", который предлагает Крыловский научный центр. Модель "Прибоя" водоизмещением 14 тыс. тонн была впервые продемонстрирована на стенде ВМФ на форуме "Армия-2015".