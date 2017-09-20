Подлодка-"катамаран" создается в РФ для транспортировки грузов в Арктике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Принципиально новое техническое средство для транспортировки грузов под водой в Арктике создают ЦКБ "Рубин" и Фонд перспективных исследований (ФПИ). Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.

"Такой носитель - подводный транспортно-монтажный сервисный комплекс катамаранного исполнения. Он позволит погрузить любую технику на борт и доставить ее под водой, минуя навигационные препятствия. Он придет в заданный район, зависнет над выбранной точкой и установит оборудование на дне моря", - сказал он.

Разработан аванпроект этого комплекса, проведены все необходимые аналитические работы, в Крыловском научном центре уже прошли испытания модели, сообщил Торопов.

По его словам, этот комплекс будет гражданской атомной подводной лодкой, как и лодка-сейсморазведчик, которую также создают ЦКБ "Рубин" и ФПИ. "Это будут две отдельные подлодки с разным комплектом оборудования, связанные между собой в единый подводный носитель. Внутри они абсолютно разные, а наружные обводы повторяют друг друга, но зеркально", - пояснил главный конструктор, говоря о транспортно-монтажном комплексе.

Между корпусами предусматривается установка грузоподъемного оборудования.

Подводный катамаран можно построить в те же сроки, что и обычную подводную лодку, только на нем не будет оружия.