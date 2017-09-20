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Минобороны провело испытательный пуск ракеты "Ярс" с Плесецка

Армия и ОПК
20 сентября, 11:44 дата обновления: 20 сентября, 12:02 UTC+3

Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса, сообщило ведомство

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© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ провело испытательный пуск МБР РС-24 "Ярс" по полигону на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, сообщили в военном ведомстве.

"На государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве.

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"Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса. "Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска", - уточнили в ведомстве.

12 сентября также сообщалось, что Ракетные войска стратегического назначения провели испытательный пуск с космодрома Плесецк МБР РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Тогда также экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура. Поставленные цели были достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.

МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Данная ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание. В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений от Ивановской до Иркутской областей.

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