Российская авиация начала возвращаться на свои аэродромы после учений "Запад-2017"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ и Западного военного округа (ЗВО) начали возвращаться на аэродромы базирования после завершения стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиационные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ВКС и ЗВО, участвовавшие в совместных стратегических учениях "Запад-2017", приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации", - сказали в российском военном ведомстве.

Самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8 и Ка-52, задействованные в различных эпизодах учений, в том числе, на территории Белоруссии, в течение двух дней будут доставлены на аэродромы базирования.

"В ходе учений экипажи ВКС и ЗВО, несмотря на сложные погодные условия, отработали практически весь спектр задач по предназначению, включая высадку тактического десанта, авиационную поддержку действий наземной группировки войск, перехват воздушных целей, нанесение авиационных ударов по наземным целям и другие", - сказали в Минобороны.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходили на территории двух стран 14-20 сентября. В них приняли участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.