Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стратегические учения "Запад-2017" завершились в среду на полигонах России и Белоруссии. Военные двух стран выполнили все поставленные задачи.

Первой с учений возвращается авиация: самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ и Западного военного округа (ЗВО) перебазируются на аэродромы постоянной дислокации. "Авиационные экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ВКС и ЗВО, участвовавшие в совместных стратегических учениях "Запад-2017", приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации", - сообщили в среду в Минобороны РФ.

В течение двух дней на аэродромы базирования прибудут самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25 и вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8 и Ка-52, которые были задействованы в различных эпизодах учений, в том числе на территории Белоруссии.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Борисовский, подразделения Вооруженных сил двух стран, участвовавшие в учениях "Запад-2017", достигли поставленных целей и решили задачи по обороне. "Учения проведены согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством", - сказал он.

Первый этап

Учения "Запад-2017" начались 14 сентября с подъема привлеченных к маневрам военных по боевой тревоге и переброски их к месту розыгрыша тактических эпизодов.

В общей сложности в "Западе" принимали участие 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. На территории Белоруссии учения разыгрывались на полигонах Борисовский, Домановский, Ружанский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, а также двух участках местности в Витебской области (Дретунь и Глубокое), на территории России - на полигонах Лужский, Струги Красные, Правдинский.

По сценарию учений, группировка войск Союзного государства боролась с незаконными вооруженными формированиями, международными сепаратистскими и террористическими организациями, имевшими внешнюю поддержку. Противоборствующие стороны условно располагались в пределах реальных границ Белоруссии. Это "Северные", включающие Союзное государство Белорусии и РФ, и "Западные" (коалиция заинтересованных государств - Вейшнории, Весбарии и Лубении).

На первом этапе, который проходил 14-16 сентября, на полигонах Борисовский и Осиповический военные "уничтожили" неприятельские диверсионные группы, отразили наступление условного противника и нанесли огневое поражение его главным силам, объектам и инфраструктуре. Аналогичные задачи были отработаны российскими военными на полигонах Лужский, Правдинский и Струги Красные, а также в Балтийском море.

В частности, российские самолеты Су-34 во взаимодействии с белорусскими Су-25 в субботу уничтожили условных диверсантов, а на участке местности Дретунь в Витебской области вертолеты Ми-8 и Ми-24 50-й смешанной авиационной базы обнаружили "боевиков", после чего поисково- штурмовая группа 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады высадилась на землю и уничтожила "неприятеля" в населенном пункте.

В это время на территории Западного военного округа для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны, совершив марши из пунктов постоянной дислокации, развернулись на новых позициях силы ПВО. Они отработали задачи по перехвату воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.

Второй этап

Второй этап учений начался 17 сентября на общевойсковых полигонах России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря.

В частности, в воскресенье экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Стойкий", "Стерегущий" и "Бойкий" при поддержке вертолетов Морской авиации обнаружили и потопили подводную лодку условного противника. Затем они отработали отражение воздушного нападения и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям. Моряки вели огонь по морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по буйковым полям за пределами прямой видимости, изображавшим "неприятельскую" береговую артиллерию.

ТАСС/kremlin.ru

На белорусских полигонах в этот день военная авиация двух стран отработала вопросы взаимодействия в рамках Единой системы противовоздушной обороны. На полигоне Доманово самолеты Як-130 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и самолеты Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по "противнику" авиабомбами и неуправляемыми ракетами. Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса" 147-й зенитной ракетной бригады провели стрельбу по мишеням, имитирующим воздушные цели на малых высотах.

18 сентября учения посетил президент РФ Владимир Путин - вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они побывали на очередном эпизоде маневров в Ленинградской области. Причем разыгрываемый эпизод был масштабным - войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах, на фронте порядка 600 км. Как отметил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, "оценка Верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая".

В рамках этого этапа учений был проведен успешный запуск ракеты модернизированного ракетного комплекса "Искандер-М" на максимальную дальность с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат (Казахстан).

Также для уничтожения наиболее важных объектов и пунктов управления условного противника наносили бомбовые удары сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22МЗ. Кроме того, выполнялись пуски ракет из тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Мирный характер учений

На протяжении последних нескольких месяцев представителя ряда западных стран выражали опасения в связи с этими учениями. В частности, высказывались мнения, что российские войска могут остаться на территории Белоруссии по завершении маневров или даже вторгнуться в страны Прибалтики или Украину.

Российские и белорусские официальные лица неоднократно опровергали подобные заявления, подчеркивая мирный и оборонительный характер "Запада-2017". Сделал это в заключительный день учений и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017", отбудут в места своей постоянной дислокации. Такие гарантии уже давались многократно", - сказал он.

"Кому-то надо было дискредитировать учения. Что изменилось, если несколько тысяч российских войск ввели на территорию Белоруссии? У нас своя 75-тысячная белорусская армия", - добавил президент, отметив, что "эти попытки дискредитации учений были крайне непрофессиональны".

Мирный характер учений подтвердили и присутствовавшие на них международные наблюдатели. "Все было транспарентно и прозрачно. То, что я видел, было профессионально", - отметил представитель Швеции Томас Меллер.

"Я бы не сказал, что эти маневры представляют какую-то угрозу соседям Белоруссии", - добавил он

Эстонский военный Каупо Кийс также не разделяет мнение о том, что масштабные белорусско-российские учения несли потенциальную угрозу соседним государствам. "Это обычные учения, все страны имеют на это [проведение учений] право. Если Эстония может проводить учения, то почему это не может делать Белоруссия", - сказал эстонский военный, отметив, что белорусские войска на учениях во вторник проделали "большую работу".