Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора

Армия и ОПК
20 сентября, 18:39 UTC+3

Об этом сообщает Генштаб ВС РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

Трое российских военнослужащих Сил спецопераций получили ранения при прорыве блокады Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает Генштаб ВС РФ.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
3
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
4
Железная дорога в обход Украины. Досье
5
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
6
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
7
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама