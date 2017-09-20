Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб". Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября, развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", - сказал генерал.
"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от "Дейр-эз-Зора", - добавил он.