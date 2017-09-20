ВКС РФ уничтожили около 850 боевиков, чтобы сорвать их наступление под Идлибом

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки около 850 террористов и поразила 187 объектов в зоне деэскалации "Идлиб", сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожены около 850 террористов, 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения", - сказал он.
"Используя результаты огневого поражения, подразделения 5-го десантно-штурмового корпуса Вооруженных сил Сирии совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение. Операция по уничтожению террористов будет продолжена", - подчеркнул Рудской.