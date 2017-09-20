Минобороны РФ: военные России и Белоруссии на "Западе-2017" показали высокую слаженность

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны России Дмитрий Горбатенко отметил высокий уровень подготовки белорусских и российских военных, и слаженность их действий. Об этом он заявил в среду на полигоне Борисовский после завершения учений "Запад-2017".

"Мы отмечаем очень высокий уровень подготовки военнослужащих Вооруженных сил обеих стран, - отметил он. - Сегодня мы увидели, насколько слаженными были их действия. Мы к этому идем, стремимся показать свое взаимодействие на всех уровнях, начиная с самого низшего и заканчивая стратегическими звеньями управления. Стремимся к слаженности при выполнении задач подразделениями, воинскими частями и соединениями".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также посетил полигон Борисовский, объявил благодарность всему личному составу, принявшему участие в учениях на белорусской территории. Он отметил, что маневры прошли на очень высоком уровне.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Маневры прошли на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.