Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" после дальнего похода прибыл в Кронштадт

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КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", завершивший дальний поход, прибыл в Кронштадт, сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"Учебный корабль "Перекоп" после дальнего похода совершил переход из Балтийска (главной военно-морской базы флота в Калининградской области) и ошвартовался в Кронштадте", - сказал он.
Поход корабля, который начался 22 августа, проходил по программе морской практики курсантов высших военно-морских вузов Минобороны России.
В плавании на "Перекопе" находились 290 курсантов пятого курса Санкт-Петербургского военно-морского института. Корабль совершил деловые заходы в порты Пирей, Валетта и Лиссабон.
Балтийский флот располагает двумя учебными кораблями. "Смольный" и "Перекоп", по оценкам командования, эффективно решают задачи морской практики курсантов.