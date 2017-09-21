Истребители США сопровождали Ту-22М3 России над Балтийским и Норвежским морями

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили в среду полеты над Балтийским и Норвежскими морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители США, Бельгии, Финляндии и Швеции, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"20 сентября 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей. Учебные полеты экипажей дальней авиации выполнялись в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения 2017 года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, над нейтральными водами Балтийского моря на отдельных этапах маршрута полета "пара самолетов Дальней авиации сопровождалась истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течение 70 минут". "Еще одна пара Ту-22М3, выполняя полет над нейтральными водами Норвежского моря, на отдельных этапах маршрута сопровождалась истребителями F-16 ВВС США в течение 27 минут", - добавили в Минобороны.

Полеты Ту-22М3, подчеркнул в российском оборонном ведомстве, выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Летчики Дальней авиации по плану подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, отметили в министерстве.