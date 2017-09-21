Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. РФ информировала США по спецканалу связи о намерении жестко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции.
Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он сказал, что вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) военнослужащие российских Сил специальных операций.
"Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы - прим. ТАСС), будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения", - сказал генерал.
Конашенков сообщил, что сирийские правительственные войска были дважды атакованы из районов, где расположены боевики СДС и военнослужащие американских спецподразделений. По его словам, огонь велся из минометов и реактивной артиллерии.