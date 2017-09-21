Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики оппозиционных Дамаску Сил демократической Сирии (СДС) и спецназ ВС США, по сирийским войскам дважды открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии.
Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он пояснил, что приближающиеся с севера к Дейр-эз-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ, и российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГ с "третьей силой" - СДС."При этом из районов на восточном берегу Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии", - уточнил генерал.
Представитель Минобороны России добавил, что на фоне успехов сирийских войск, международной коалицией во главе с США и СДС остановлена операция по освобождению Ракки. "Центральные районы бывшей столицы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), составляющие около 25 процентов территории города, остаются под полным контролем террористов.
Российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков СДС из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Конашенков.