Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США

Армия и ОПК
21 сентября, 8:34 UTC+3

По войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики оппозиционных Дамаску Сил демократической Сирии (СДС) и спецназ ВС США, по сирийским войскам дважды открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии.

Смотрите также
Дейр-эз-Зор, Сирия

Сирийский город Дейр-эз-Зор. Досье

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он пояснил, что приближающиеся с севера к Дейр-эз-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ, и российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГ с "третьей силой" - СДС."При этом из районов на восточном берегу Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии", - уточнил генерал.

Представитель Минобороны России добавил, что на фоне успехов сирийских войск, международной коалицией во главе с США и СДС остановлена операция по освобождению Ракки. "Центральные районы бывшей столицы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), составляющие около 25 процентов территории города, остаются под полным контролем террористов.

Российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков СДС из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Конашенков.

Смотрите также

Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР

Минобороны РФ: Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден в ближайшую неделю

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
Николая Караченцова перевели в реаниамцию
4
Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка
7
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама