Крейсер "Петр Великий" и подлодка "Орел" провели в море стрельбы

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий" и подводная лодка "Орел" провели в Баренцевом море двухсторонние учения с выполнением практических стрельб. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"По замыслу учений перед экипажами двух боевых кораблей стояла задача обнаружить друг друга в заданном районе Баренцева моря и применить комплексы вооружения: противолодочного - для надводного корабля и торпедного - для подводного", - сказал он.
В ходе первого этапа маневров экипажи надводного и подводного крейсеров отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.
"В ходе практического этапа учений экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" выполнил стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом "Водопад". В свою очередь атомный подводный ракетный крейсер "Орел", находясь в подводном положении, выполнил торпедную стрельбу по надводной цели", - сказал Серга.
Моряки-североморцы также успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания и проверили работу гидроакустического вооружения.