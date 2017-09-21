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Абхазским военным передана первая партия имущества по соглашению с Минобороны РФ

Армия и ОПК
21 сентября, 16:22 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 21, сентября. /ТАСС

Военные получили более десяти автомобилей "Урал" и другое имущество

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СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России передало в четверг абхазскому оборонному ведомству первую партию военного имущества в рамках межведомственного соглашения о создании Объединенной группировки войск, подписанного министрами обороны двух стран в ноябре 2016 года, передает корреспондент ТАСС.

Военные Абхазии получили более десяти автомобилей "Урал" и другое имущество.

"Мы приступили к практической реализации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. Передача военного имущества - это первый этап нашей совместной работы", - сказал заместитель командующего Южного военного округа по вооружению Рамзес Набиев на посвященном этому событию митинге.

"Сегодня Россия передала Абхазии военное имущество, тем самым поддерживая минобороны республики в деле укрепления нашей армии", - отметил вице-президент Виталий Габния, присутствовавший при передаче имущества.

Он напомнил, что двумя странами в рамках реализации базового договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 24 ноября 2014 года ратифицировано 23 межгосударственных соглашения. "Абхазия является надежным и последовательным другом РФ, наш народ высоко ценит поддержку России в деле безопасности страны и в реализации экономических задач", - заявил вице-президент.

Соглашение об объединенной группировке войск (ОГВ) подписано в ноябре 2016 года в соответствии с базовым российско-абхазским Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. В состав группировки входят: от российской стороны - объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Республики Абхазия, от абхазской стороны - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. Решение о применении ОГВ принимается президентами двух стран.

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