Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 90% территории Сирийской Арабской Республики освобождено от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) за два года, прошедшие с начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такие данные Минобороны приводит газета "Красная звезда".

"От ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) освобождено 87,4 процента территории САР", - следует из инфографики на сайте издания.

Уточняется, что с 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.

Кроме того, ВКС нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов.

"По состоянию на 20 сентября 2017 г. с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 г.) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год - 5165, за 2016 год - 13848. Нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год - 13470, за 2016 год - 50545. Поражено объектов - 96828", - следует из инфографики на сайте издания.

Уточняется, что за два года были нанесены удары по 8,33 тыс. командных пунктов и 53,7 тыс. скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тыс. складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков. Из инфографики также следует, что российские саперы разминировали почти 5,3 тысячи га, в том числе около 2,95 тыс. га в Алеппо и почти 2,34 тыс. га в Пальмире. Всего обезврежено 60384 взрывоопасных предмета, из которых 36319 были обнаружены в Алеппо, 24065 - в Пальмире. По данным военного ведомства, в Алеппо нашли 20967 самодельных взрывных устройств, в Пальмире - только 1062. Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение сейчас.

Как сообщается на сайте Минобороны, военное ведомство планирует регулярно публиковать в газете "Красная звезда", в том числе ее интернет-версии, инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил РФ, включая "сведения об участии в контртеррористической операции на территории Сирии".