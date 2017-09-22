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Российские летчики 14 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

Армия и ОПК
22 сентября, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По данным Минобороны, воздушную разведку вдоль границ России вели 45 иностранных летательных аппаратов

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские самолеты за минувшую неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства РФ не допущено. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной в пятницу на сайте издания, следует, что воздушную разведку вдоль границ России вели 45 иностранных летательных аппаратов. Самым "оживленным" оказалось западное стратегическое направление - там разведывательные полеты совершали 33 воздушных судна. На юго-западном направлении были замечены только три аппарата, на северном - четыре, у восточных границ РФ - пять.

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