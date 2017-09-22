"Известия": предприятия ОПК могут получить преимущества при госзакупках

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг подготовил поправки в закон о контрактной системе, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат преимущество при заключении контрактов для государственных и муниципальных нужд. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на проект документа.

"В условиях сокращения закупок по гособоронзаказу [ГОЗ] возникла необходимость диверсификации производства предприятий ОПК. В структуру оборонно-промышленного комплекса входят свыше 1,3 тыс. предприятий, на которых работают более 2 млн человек. Объемы госзакупок в рамках ГОЗ в перспективе будут существенно снижены. Для ряда предприятий ОПК и страны в целом это создаст серьезные сложности - от снижения рентабельности производства до сокращения его объемов либо полной остановки", - пояснили в Минпромторге газете необходимость вносимых поправок.

В министерстве также отметили, что в последние годы многие предприятия - поставщики военной продукции были вынуждены диверсифицировать производство - в частности, АО "НПК "Уралвагонзавод", ПАО "ОАК", АО "ОДК". При этом большинство оказались неспособны работать в гражданской отрасли в условиях конкуренции.

В пресс-службе Министерства экономического развития изданию сообщили, что такой проект пока не поступал на рассмотрение.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил увеличить доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий ОПК до уровня не менее 50% к 2030 году.