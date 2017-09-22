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Корабли РФ и КНР вышли в море в рамках активной фазы учений "Морское взаимодействие"

Армия и ОПК
22 сентября, 7:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, сентября. /ТАСС

В учениях будут участвовать около 15 кораблей и подлодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая

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ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Корабли России и Китая в пятницу вышли в море, чтобы принять участие в активной фазе международных учений "Морское взаимодействие - 2017", которая пройдет в Японском и Охотском морях. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

"Сегодня корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая и Тихоокеанского флота вышли в море для проведения активной фазы учения "Морское взаимодействие - 2017". Выходу кораблей предшествовала напряженная работа в штабе объединенного руководства учением "Морское взаимодействие - 2017". На картах были разыграны все эпизоды учения, командиры кораблей доложили руководству о готовности экипажей к проведению маневров и свои решения", - сообщил он.

ТАСС/Минобороны России

Активная фаза учений пройдет 22-25 сентября, в ней будут участвовать около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

Российским и китайским морякам предстоит отработать совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, поиск, спасение и конвоирование судов, освобождение захваченного судна, обнаружение и опознавание целей совместной ПВО. Планируется нанести совместные артиллерийские удары по морским целям, а также проведение противолодочных и поисково-спасательных действий. Впервые в подобных учениях будет разыгран эпизод по спасению экипажа с борта условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, отметил Матвеев.

Подобные учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в шестой раз и направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран и противостояние различным угрозам в море. Нынешние учения - второй этап "Морского взаимодействия - 2017", первый этап прошел 21-27 июля в Балтийском море.

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