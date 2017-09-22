Морпехи обнаружили условного противника в Дагестане с помощью "Стрельца"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели учения на горном полигоне Аданак в Дагестане с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец". Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"По легенде учений разведывательным дозором обнаружен условный противник. Разведчик, оснащенный КРУС "Стрелец", используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принимает решение об использовании артиллерии", - сказал офицер.

По его словам, артиллерийская батарея, получив приказ, выдвинулась на позицию и, используя полученные координаты, успешно поразила мишени, имитирующие условного противника.

К учениям были привлечены около 600 военнослужащих, самоходно-артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских орудий "Нона" и около 20 единиц боевой и специальной техники.

Применение КРУС "Стрелец" при решении огневых задач позволяет командиру подразделения сократить время от момента обнаружения цели до ее поражения в два раза. Помимо этого, "Стрелец" может работать с другими средствами разведки, в том числе с беспилотниками, и позволяет передавать в адрес командира сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения, речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего.