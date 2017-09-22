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Арктические мотострелки Севфлота на учениях с боем высадились на Новосибирских островах

Армия и ОПК
22 сентября, 11:19 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, сентября. /ТАСС

Североморцы захватили береговой плацдарм и уничтожили условных диверсантов

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения арктических мотострелков Северного флота при поддержке корабельной авиации провели учебную высадку морского десанта на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе флота.

"С борта большого противолодочного корабля "Североморск", возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на западное побережье острова Котельный десантно-штурмовые группы морских пехотинцев", - сказали на флоте.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль "Кондопога". На необорудованное побережье высадились три мотострелковых и один минометный взвод арктической бригады, девять многоцелевых бронированных транспортеров МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", БТР-80 и двухзвенный вездеход на гусеничном ходу "Витязь".

После высадки с десантного корабля на необорудованное побережье, арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. Личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады огнем из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов уничтожил условных диверсантов.

За время пребывания отряда кораблей у Новосибирских островов североморцы также провели учения разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Ранее арктические мотострелки Северного флота впервые в современной российской истории совершили высадку на самую северную материковую часть Евразии - мыс Челюскин и приняли участие в межвидовых учениях по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

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