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Путин позитивно оценил этап учений "Запад-2017", за которым он наблюдал

Армия и ОПК
22 сентября, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Однако подводить общие итоги маневров пока преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Говорить об общих итогах завершившихся учений "Запад - 2017" пока рано, однако президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги этапа этих учений, свидетелем которого он стал на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Пока президент публично не давал оценки состоявшимся учениям. Естественно, они только завершены и только подводятся итоги, - сказал представитель Кремля. - Но можно сказать, что в ходе посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров".

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, был ли глава государства поставлен в известность об имевшем место инциденте с самопроизвольным сходом боеприпаса у вертолета Ка-52, Песков заверил, что "по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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