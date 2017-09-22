В Арктике завершилась серия учений Северного флота с пусками крылатых ракет

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Северный флот в пятницу завершил серию плановых учений, проводившихся в Арктике с понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"В ходе эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров", - сказали на флоте.
Экипажи кораблей, участвовавшие в зачетных учениях группировки разнородных сил, также выполнили десятки артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. Практические эпизоды учений разыгрывались в полигонах боевой подготовки в Баренцевом и Белом морях, а также в море Лаптевых у архипелага Новосибирских островов.
Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 50 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", более 30 летательных аппаратов, атомные и дизельные подводные лодки.
Сейчас они возвращаются в пункты постоянного базирования. По пути они отработают оказание помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие, отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут учения по пополнению запасов на переходе морем.