Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии

Армия и ОПК
22 сентября, 13:11 UTC+3

Пуск был произведен из акватории Средиземного моря по объектам в провинции Идлиб

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Смотрите также

Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. Досье

По данным оборонного ведомства, целями ударов стали выявленные в провинции Идлиб скопления живой силы и бронетехники "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ), а также опорные пункты и склады боеприпасов террористов. В сообщении Минобороны также говорится, что дальность до целей составила около 300 километров.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата российских военных полицейских на севере провинции Хама.

Смотрите также

Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе

Госдепартамент полагает, что от авиаударов Сирии и РФ в Идлибе и Хаме погибли гражданские

Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
4
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
7
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама