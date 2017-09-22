Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, целями ударов стали выявленные в провинции Идлиб скопления живой силы и бронетехники "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ), а также опорные пункты и склады боеприпасов террористов. В сообщении Минобороны также говорится, что дальность до целей составила около 300 километров.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата российских военных полицейских на севере провинции Хама.