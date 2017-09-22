МО РФ поддержало предложение Швеции установить связь для избежания инцидентов на Балтике

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ поддерживает предложение командования ВС Швеции установить канал прямой телефонной связи для предотвращения инцидентов на Балтике во время учений "Запад-2017" и "Аврора-2017". Об этом сообщили в пятницу в ведомстве.

"Минобороны России выступает за улучшение мер доверия и исключение недоразумений при осуществлении военной деятельности в Балтийском регионе. Следуя этой линии было принято решение позитивно отреагировать на предложение Объединенного штаба операций Главного командования Вооруженных Сил Королевства Швеции об установлении канала прямой телефонной связи для предотвращения возникновения инцидентов в Балтийском регионе в период проведения учений "Запад-2017" и "Аврора-2017", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что стороны обсуждают "целесообразность сохранения этого канала связи после завершения учений". По этому вопросу "решение будет принято с учетом динамики развития российско-шведских отношений", добавили в министерстве.

Учения "Аврора-2017" начались 11 сентября и продлятся на Балтике в море, на суше и в воздухе до 29 сентября. К ним привлечены около 20 тысяч шведских, французских, норвежских, финских, эстонских и литовских военнослужащих.

Российско-белорусские учения "Запад - 2017" проходили с 14 по 20 сентября, в том числе в акватории Балтийского моря.