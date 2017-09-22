В Архангельской области военнослужащим вручены ключи от новых квартир

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения военнослужащим и членам их семей ключей от квартир нового жилого дома состоялась в городе Мирный Архангельской области. Об этом ТАСС в ходе мероприятия сообщил в пятницу руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.

"Сегодня мы приветствуем при передаче под заселение жилого дома на 247 квартир для военнослужащих первого государственного испытательного космодрома Минобороны России. Сдачей этого дома мы завершаем первую очередь строительства, впереди вторая очередь, реализация которой начнется в 2018 году", - сообщил Пирогов. Как отмечается, строительство новостройки было завершено накануне специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны в рамках возведения объектов первой очереди микрорайона для военнослужащих.

Всего, по словам Пирогова, в 2018 году Минобороны должно обеспечить служебным жильем 30 тыс. военнослужащих.

"К настоящему времени специализированными помещениями обеспечены уже 23 тыс. человек, что составляет 76% от плана, который до конца года мы выполним в полном объеме. Постоянным жильем обеспечено 7,3 тыс. военнослужащих. Только по жилищной субсидии мы обеспечили 5,3 тыс. человек", - пояснил он.

Отмечается, что в этих целях было выделено более 37 млрд рублей, из которых 31 - уже реализованы.

"Мы уверены, что до конца года оставшееся количество денежных средств будет также передано военнослужащим, и они получат достойное жилье в избранное месте проживания", - добавил руководитель Департамента.