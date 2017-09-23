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Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил сбор-поход в Каспийском море

Армия и ОПК
23 сентября, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Экипажи находились в море 23 суток, прошли порядка 1,5 тыс. морских миль и провели более 50 корабельных учений различной тематики и направленности

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения, возвратился в пункт базирования Махачкалу после выполнения задач сбор-похода. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе морского похода отряд кораблей выполнил ряд задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в центральной и южной частях Каспийского моря. Экипажи находились в море 23 суток, прошли порядка 1,5 тыс. морских миль и провели более 50 корабельных учений различной тематики и направленности", - сказал он.

В частности, отработаны действия при угрозе применения условным противником оружия массового поражения, прошли корабельные боевые учения по стрельбе из артиллерийской установки по морским целям и по противоминной защите кораблей со стрельбой по плавающей мине. Помимо боевых упражнений отработаны действия по приему надводными кораблями материальных запасов и заправке горюче-смазочными материалами на ходу.

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