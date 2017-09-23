На Балтфлоте завершился полевой сбор ракетных войск и артиллерии с участием 700 военных

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Полевой лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11-го армейского корпуса завершился на Балтийском флоте.

В мероприятиях, проводившихся на полигонах в Калининградской области, было задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота, сообщил журналистам официальный представитель БФ Роман Мартов.

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"В рамках полевого выхода, в которых участвовали свыше 700 военных, было задействовано более 150 единиц различной боевой техники, артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 огневых задач с применением реактивных систем залпового огня "Град", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Пион", "Нона", минометов "Поднос" и другого вооружения», - сказал он.

Боевые стрельбы по мишеням выполнялись личным составом в дневное и ночное время.

"Венцом полевого выхода стало участие артиллерийских расчетов 11-го армейского корпуса флота в ряде эпизодов совместных стратегических учений "Запад-2017"", - добавил Мартов.