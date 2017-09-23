"Вице-адмирал Кулаков" обеспечивает безопасность индийского танкера в Аденском заливе

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи в дальней океанской зоне, сопровождает танкер под флагом Индии через Аденский залив и Красное море. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе СФ.

"В течение нескольких дней российский корабль пополнял запасы воды и топлива в порту Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова. После завершения делового захода экипаж БПК приступил к сопровождению индийского танкера через опасные районы Аденского залива и южной части Красного моря", - сказали в пресс-службе.

В ходе сопровождения моряки и морские пехотинцы проводят совместные тренировки по организации досмотра подозрительных маломерных судов с помощью быстроходных лодок.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" выполняет задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива с конца августа после совершения перехода Суэцким каналом из Средиземного в Красное море. За этот период он совершил несколько проводок иностранных судов через районы пиратской активности.