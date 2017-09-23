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Отряд кораблей Северного флота покинул Новосибирские острова и взял курс на запад

Армия и ОПК
23 сентября, 13:45 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, сентября. /ТАСС

Корабли и суда разделились на две группы и вышли в море Лаптевых

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МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) после выполнения задач в районе архипелага Новосибирские острова взял курс на запад. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе СФ.

"Корабли и суда, разделившись на две группы, поочередно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых. Через несколько дней они приступят к проходу пролива Вилькицкого", - сказали на флоте.

СПЕЦПРОЕКТ

Северный флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Накануне большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В ходе десантной операции подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику ведения боя по захвату и удержанию берегового плацдарма с боевой стрельбой из автоматического стрелкового оружия и гранатометов.

Успешно выполнив комплекс боевых стрельб на побережье, арктические мотострелки осуществили погрузку техники на борт БДК "Кондопога", который в сопровождении килектора и спасательного буксирного судна "Памир" первым покинул остров Котельный. Следом отправились большой противолодочный корабль «Североморск и большой морской танкер "Сергей Осипов".

Традиционный арктический поход отряда боевых кораблей СФ под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил начался 10 августа с выходом из главной базы флота - Североморска. Он стал шестым по счету походом по морям Северного Ледовитого океана в современной истории СФ. За время похода североморцы приняли участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, совершили высадку морского десанта на бронетехнике на самую северную материковую часть Евразии - мыс Челюскин и провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

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