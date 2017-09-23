Спецназ Балтийского флота провел учения по освобождению гражданского судна от террористов

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Учения по освобождению российского гражданского судна от террористов прошли на Балтийской военно-морской базе, сообщил журналистам официальный представитель Балтийского флота (БФ) Роман Мартов.

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"В учении по освобождению судна, захваченного вооруженными террористами, были задействованы бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника (ПДСС) Балтийской ВМБ, спецназ флота, а также судно обеспечения", - сказал он.

По легенде учения, гражданское судно в акватории калининградского морского канала в городе Балтийске захватила группа вооруженных диверсантов. Движение судна было остановлено. "По решению командования БФ в район инцидента был направлен противодиверсионный катер "Раптор" и быстроходные лодки с личным составом подразделений специального назначения Балтийского флота", - отметил Мартов.

Атаковав захваченное судно с двух бортов, группы спецназа нейтрализовали условного противника на палубе и надстройках, а затем обезвредили террористов, находившихся во внутренних помещениях транспорта, добавил представитель БФ.